?Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa arrestato un giovane | Minacciava di suicidarsi

A Rozzano, Milano, si è verificato un episodio di violenza domestica in via delle Peonie, dove un uomo di 70 anni è stato trovato morto con una ferita da arma da taglio alla gola. Un giovane è stato arrestato e ha dichiarato di aver minacciato il suicidio. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui motivi di questa tragica vicenda.

Tragedia a Rozzano, Milano: un uomo di 70 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie. A compiere il gesto presumibilmente un 21enne straniero che è stato arrestato dai carabinieri. È accaduto nella notte di venerdì 16 gennaio 2026 quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. Quando i militari sono entrati nell'appartamento, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi è stato trovato l'uomo ucciso e il giovane è stato arrestato. 🔗 Leggi su Leggo.it

