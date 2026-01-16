Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 16 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi di Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 16 gennaio 2026, disponibile in streaming su Witty TV. La trasmissione, in onda su Canale 5, presenta le vicende del Trono Over e del Trono Classico. Scopri le ultime novità sui protagonisti e gli sviluppi delle storie in corso, in un aggiornamento accurato e aggiornato sulle puntate di oggi.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di  venerdì 16 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata a centro studio ancora Gemma e Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Sabrina. La dama sta conoscendo Carlo, ma allo stesso tempo accetta il corteggiamento di altri cavalieri. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 16 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Uomini e Donne, Trono Over - Un bacio fra Gemma e Antonio

Video Uomini e Donne, Trono Over - Un bacio fra Gemma e Antonio

