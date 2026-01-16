Uomini e Donne 2026 chi è Tatiana | età cognome origini lavoro Instagram

Tatiana, dama del Trono Over di Uomini e Donne 20252026, è apparsa per la prima volta nel programma nel gennaio 2026. Di origini italiane, ha circa 45 anni e lavora nel settore del benessere. Con occhi azzurri e capelli castani lunghi, Tatiana si è fatta conoscere anche attraverso il suo profilo Instagram, dove condivide momenti della sua vita quotidiana.

Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne 20252026 c'è Tatiana. La bellissima dama dagli occhi azzurri e capelli lunghi castani si è fatta conoscere al pubblico di Canale cinque nel corso della puntata andata in onda venerdì 16 gennaio 2026. In particolare, è approdata nello studio del programma di Maria De Filippi per conoscere Gianmaria. Ma vediamo ora insieme tutto quello che c'è da sapere sulla dama che ha colpito tutti per la sua bellezza, compreso Gianni Sperti. Chi è Tatiana del Trono Over di UeD: quanti anni ha, dove lavora, dove vive, Instagram.

