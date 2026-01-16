Uomini e Donne 2026 chi è la dama Maria | età cognome lavoro Instagram

Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne 20252026 si trova Maria, un volto nuovo per il pubblico di Canale 5. Di età e cognome ancora sconosciuti, lavora nel settore [specificare se noto] e ha un profilo Instagram attivo. Spesso presente in studio, Maria condivide aggiornamenti sulle sue conoscenze e si afferma come una presenza interessante nel programma.

Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne 20252026 c’è anche Maria. Si tratta un volto nuovo per il pubblico di Canale 5, che la vede spesso al centro studio, dove racconta gli aggiornamenti delle sue conoscenze. In particolare, i telespettatori la vedono interagire con Alessio Pili Stella e altri cavalieri. Impossibile non notare la bellissima dama dai capelli lunghi castani! Ma vediamo ora insieme tutto quello che c’è da sapere su questa new entry del parterre delle donne del dating show di Maria De Filippi. Chi è Maria del Trono Over di UeD: cognome, dove vive, lavoro, Instagram. Leggi anche: Uomini e Donne 2026, chi è Paola (dama): età, cognome, Instagram, lavoro. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

