Lo scafo, simbolo di nuova vita e trasformazione, si staglia nel porto di Geoje, in Corea del Sud. Attraverso questa imbarcazione, si evidenzia il legame tra tecnologia e sviluppo, rappresentando un’opportunità per un Paese africano di rinnovarsi e aumentare la propria autonomia energetica. Un esempio di come la collaborazione internazionale possa contribuire a progetti di crescita sostenibile e innovazione.

C’è qualcosa di simbolico nel vedere nascere, a Geoje in Corea del Sud, uno scafo destinato a cambiare il destino energetico di un paese africano. Il varo della Coral North FLNG non è solo una tappa industriale: è un passaggio geopolitico, economico e tecnologico che riguarda il Mozambico, l’Africa e il modo in cui oggi si produce energia nel mondo. La Coral North è il secondo impianto galleggiante di gas naturale liquefatto destinato al bacino di Rovuma, al largo di Cabo Delgado. Il primo, Coral South, è in produzione dal 2022 e ha dimostrato che il modello FLNG – grandi fabbriche di gas che vivono in mare aperto – funziona anche in contesti complessi, lontani dalle coste e dalle infrastrutture tradizionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Uno scafo, un Paese che raddoppia

Leggi anche: Sub morto nell'impatto con uno scafo: una condanna per omicidio colposo

Leggi anche: Un segnale positivo di rinascita per il paese: tre fratelli riaprono uno storico locale del paese

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Uno scafo, un Paese che raddoppia - Il varo della Coral North FLNG in Corea del Sud racconta come il gas stia ridisegnando il futuro energetico del Mozambico, tra offshore africano, cantieri asiatici e nuove rotte globali dell’energia ... ilfoglio.it