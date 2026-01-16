Uno dei cervi più piccoli del mondo sfida un enorme rinoceronte | il video dello scontro tra Davide e Golia

In un video sorprendente, un piccolo muntjak, tra i più minuti cervidi al mondo, si scontra con un rinoceronte indiano di notevoli dimensioni nello zoo polacco. La scena, che ha catturato l’attenzione degli utenti online, mette in evidenza l’insolita sfida tra due protagonisti molto diversi per dimensioni, offrendo uno sguardo curioso sulla dinamica tra gli animali in ambienti controllati.

Un minuscolo muntjak, uno dei cervidi più piccoli del pianeta, sfida a testate un grosso rinoceronte indiano in uno zoo polacco: chi sono i protagonisti del video virale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

