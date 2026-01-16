Unlock! Enchanted Adventures la recensione dell’escape room da tavolo

Unlock! Enchanted Adventures è un gioco da tavolo che ripropone l’esperienza delle escape room, ambientata in un mondo incantato. Basato sulla nota serie di giochi di Space Cowboys e distribuito in Italia da Asmodee, si rivolge a chi cerca una sfida narrativa e logica. In questa recensione, analizzeremo le caratteristiche principali del gioco, la qualità della componentistica e l’esperienza di gioco, offrendo un quadro chiaro e dettagliato.

Con  Unlock! Enchanted Adventures  torniamo nel mondo delle escape room da tavolo che hanno reso celebre la serie  Unlock!  di Space Cowboys, edito in Italia da Asmodee. Come sempre, si tratta di un’esperienza cooperativa basata sull’utilizzo di un mazzo di carte e dell’app ufficiale: enigmi, combinazioni da scoprire, oggetti da unire e percorsi decisionali da seguire passo dopo passo. In questo box, la linea “ Unlock! Enchanted Adventures ” propone tre avventure completamente diverse, immerse in mondi magici e fantastici, in cui logica, intuizione e collaborazione sono davvero al centro dell’esperienza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

