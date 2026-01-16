Universo Sapaf Oltre 70 anni di eccellenza
Universo Sapaf, con oltre 70 anni di esperienza, rappresenta l’eccellenza nel settore. Utilizziamo materiali selezionati e una lavorazione sartoriale, unendo tradizione e innovazione. La nostra filosofia si basa su un design contemporaneo che valorizza il sapere artigianale fiorentino, proiettando il nostro stile nel futuro del fashion. Una storia di qualità e passione che si rinnova attraverso ogni creazione.
Materiali ricercati, costruzione sartoriale e un’anima contemporanea per proiettare il saper fare fiorentino nel futuro del fashion. Sono questi gli atout esclusivi che, dal lontano 1954, anno in cui è stato fondato, animano Sapaf, brand fiorentino di pelletteria con base a Scandicci. Forte del suo heritage e della sua indole moderna, il marchio ha scelto la grande vetrina di Pitti Uomo 109 – l’importante rassegna dedicata al menswear che si conclude oggi a Firenze – per presentare il suo primo vero lancio di quest’anno, decretando quindi l’inizio ufficiale alla stagione autunno-inverno con la partecipazione a quest’appuntamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
