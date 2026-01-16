UniCredit Carlotta Maerna alla guida delle vendite per le piccole imprese

UniCredit ha annunciato la nomina di Carlotta Maerna come Head of Small Corporate Sales. Entrata nel gruppo nel 2015, Maerna ha maturato esperienze in ruoli strategici, contribuendo allo sviluppo delle soluzioni per le piccole imprese italiane. La sua leadership mira a rafforzare il sostegno alle aziende di dimensioni ridotte, favorendo la crescita e l’innovazione nel tessuto imprenditoriale del paese.

Carlotta Maerna è stata nominata Head of Small Corporate Sales presso UniCredit. Entrata nell'istituto nel 2015, dopo una collaborazione come Junior Research Analyst presso McKinsey & Company, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in UniCredit, tra cui Corporate Business Manager e, in precedenza, Business Manager per la divisione Client Solutions Italy: prende ora in mano una divisione chiave per il sostegno alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano.

