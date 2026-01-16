Una struttura termale risalente al Neolitico scoperta a Sorano

A Sorano è stata scoperta una struttura termale risalente al Neolitico, testimonianza di antiche pratiche di benessere e utilizzo delle risorse naturali. Questa scoperta permette di conoscere meglio le origini delle attività termali nella regione, collegando il passato al presente. La presenza di acque calde sotterranee sotto il tufo rappresenta un patrimonio storico e archeologico di grande valore, che arricchisce il patrimonio culturale locale.

SORANO – C’è un filo d’acqua calda che scorre invisibile sotto la terra del tufo, capace di legare l’uomo contemporaneo ai suoi antenati di seimila anni fa. A Sorano, nel cuore della Maremma più ancestrale, l’archeologia riscrive le mappe della preistoria: è stata infatti portata alla luce una struttura termale risalente al Neolitico, una scoperta di portata internazionale che documenta come il culto e l’uso terapeutico delle acque termali fossero già radicati millenni prima degli Etruschi e dei Romani. La genesi del ritrovamento ha il sapore di un’intuizione fortunata. Da tempo Luciano Calvani, presidente delle Antiche Terme Acqua di Sorano, osservava con curiosità alcune vestigia emergenti nei pressi del complesso moderno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Archeologia: scoperto a Sorano stabilimento termale del Neolitico Leggi anche: Anche nel neolitico le terme erano in voga: clamorosa scoperta a Sorano, insediamento di seimila anni fa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scoperta una struttura neolitica legata all'uso delle acque termali - , è stata individuata nell'area delle Terme di Sorano, nella Maremma toscana in provincia di Grosseto, nel corso di ... adnkronos.com

Dagli scavi affiorano le terme del Neolitico - SORANO: Le indagini nell’area del Bagno dei Frati hanno portato alla scoperta di un'antichissima struttura e di una falda di acqua termale finora sconosciuta ... toscanamedianews.it

Scoperta archeologica di un luogo termale del Neolitico in Maremma - Ritrovamento archeologico di notevole entità a Sorano (Grosseto) dove è stata portata alla luce una struttura termale risalente al Neolitico. msn.com

L’acqua è il cuore pulsante di ogni struttura termale. Già nell’antichità, dalle terme romane ai primi stabilimenti medievali, l’acqua era considerata un dono prezioso, capace di ristabilire l’armonia tra corpo e mente, strettamente connesso al concetto di benes - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.