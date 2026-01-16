Una sala dedicata a Domenico Rinaldi | la Cgil di Foggia ricorda il dirigente scomparso prematuramente

La Cgil di Foggia ha dedicato una sala alla memoria di Domenico Rinaldi, dirigente e dirigente sindacale scomparso prematuramente. Rinaldi, lavoratore Barilla e fedele sostenitore delle battaglie per i diritti dei lavoratori, è stato un punto di riferimento per il sindacato e la comunità locale. Questa iniziativa intende mantenere vivo il suo impegno e il suo esempio di dedizione e solidarietà.

Profumeria di nicchia L Essenza del Tempo. Clover Keys · Another Love (Piano Version). Cari amici ecco in anteprima la nostra sala dedicata ai percorsi olfattivi riservati per max.2 persone. Regala un momento unico e intimo a te e a un tuo caro. Gli orari dei p - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.