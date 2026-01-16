Una sala dedicata a Domenico Rinaldi | la Cgil di Foggia ricorda il dirigente scomparso prematuramente
La Cgil di Foggia ha dedicato una sala alla memoria di Domenico Rinaldi, dirigente e dirigente sindacale scomparso prematuramente. Rinaldi, lavoratore Barilla e fedele sostenitore delle battaglie per i diritti dei lavoratori, è stato un punto di riferimento per il sindacato e la comunità locale. Questa iniziativa intende mantenere vivo il suo impegno e il suo esempio di dedizione e solidarietà.
Dirigente, compagno e fermo sostenitore di tantissime battaglie sempre in difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori: lui è Domenico Rinaldi, lavoratore in Barilla, dirigente in Cgil, scomparso prematuramente, a cui il sindacato ha voluto dedicare una sala della struttura di via della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
