Una guida per i canali Opuscolo ai cittadini contro l’odio social | Serve consapevolezza

Questa guida fornisce informazioni chiare e pratiche sui canali di via Riva di Reno, con particolare attenzione alle dinamiche sociali e alle modalità di gestione. Pensata per cittadini, commercianti e residenti, mira a promuovere consapevolezza e collaborazione nel rispetto delle regole e del buon rapporto comunitario. Un punto di riferimento utile per comprendere meglio il contesto e contribuire a un ambiente più sereno e rispettoso.

Un opuscolo informativo per spiegare ai commercianti e ai residenti le dinamiche del canale in via Riva di Reno. E un'analisi tecnica che evidenzia come il terreno, durante le ultime piogge, abbia raggiunto lo stesso livello di saturazione dell'alluvione del 2024. Andrea Bolognesi, direttore del consorzio Canali di Bologna, fa il punto sulla gestione idraulica della città toccando i temi della comunicazione, della sicurezza e della qualità ambientale. Il primo tassello riguarda il rapporto con la città, in particolare nella zona dove il Canale di Reno è tornato visibile. Per chiarire i dubbi su colori e livelli dell'acqua, il Consorzio ha deciso di realizzare una guida specifica.

