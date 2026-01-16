Una farfalla sarzanese La ginnasta Gregorini e le Olimpiadi di Sidney | Un sogno straordinario

Una farfalla sarzanese, la ginnasta Gregorini e le Olimpiadi di Sidney rappresentano un capitolo importante nella storia sportiva locale. Ricordi di sfide e successi che, nel tempo, mantengono intatto il loro valore. Questo articolo ripercorre quegli anni, evidenziando l’importanza di un’esperienza che ha segnato profondamente la vita della protagonista e della comunità di Sarzana.

Sarzana, 16 gennaio 2026 – Ci sono ricordi che non svaniscono mai ed emozioni che, nonostante il passare del tempo, continuano a rimanere vive nella memoria. Lo sa bene la sarzanese Silvia Gregorini che 25 anni fa è stata una delle protagoniste ai Giochi Olimpici di Sidney 2000 nella squadra delle "farfalle", portando la ginnastica ritmica ad altissimi livelli. Cosa si prova nell'aver raggiunto un traguardo così importante? "All'epoca avevo 17 anni e di tempo ne è passato veramente tanto. Il ricordo è, però, ancora vivo. È stata un'esperienza bellissima vissuta con l'immaturità di quell'età. È stato il culmine di un sogno costruito negli anni.

