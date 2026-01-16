Una fantastica Delcy al lavoro con Trump
Nel contesto politico venezuelano, la collaborazione tra Delcy Rodríguez e l’ex presidente Donald Trump rappresenta un episodio inaspettato. Questa vicenda evidenzia i cambiamenti e le complessità delle relazioni internazionali, anche in situazioni di tensione politica. A seguire, analizzeremo gli aspetti principali di questa collaborazione, considerando le implicazioni per il Venezuela e le dinamiche geopolitiche coinvolte.
È una realtà capovolta quella che sta vivendo il Venezuela, con gli organi di stampa più allineati al governo impegnati a celebrare la notizia che Trump ha definito «una persona. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Delcy Rodríguez ha conversato con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump - Caracas, 15 gen (Prensa Latina) La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha riferito di aver parlato con il suo omologo statunitense, Donald Trump, di un programma di lavoro a benefici ... italiano.prensa-latina.cu
