Una fantastica Delcy al lavoro con Trump

Nel contesto politico venezuelano, la collaborazione tra Delcy Rodríguez e l’ex presidente Donald Trump rappresenta un episodio inaspettato. Questa vicenda evidenzia i cambiamenti e le complessità delle relazioni internazionali, anche in situazioni di tensione politica. A seguire, analizzeremo gli aspetti principali di questa collaborazione, considerando le implicazioni per il Venezuela e le dinamiche geopolitiche coinvolte.

È una realtà capovolta quella che sta vivendo il Venezuela, con gli organi di stampa più allineati al governo impegnati a celebrare la notizia che Trump ha definito «una persona. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

