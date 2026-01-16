Una caldaia che non consuma metano e batterie | la scoperta innovativa del casertano Munerotto
Il casertano Munerotto ha sviluppato una caldaia innovativa che non utilizza metano, Gpl o batterie. Basata su un sistema meccanico a molle, questa tecnologia rappresenta un’alternativa sostenibile e efficiente per il riscaldamento domestico, riducendo l’impatto ambientale e i costi di gestione. Un passo avanti nel settore, che apre nuove prospettive per soluzioni energetiche più pulite e autonome.
Una caldaia alimentata da un sistema meccanico a molle, senza il consumo di gas metano, Gpl o di batterie.E’ questa la scoperta tutta casertana del “Munerotto Twin-Spring Syste”, ideato dal tecnico Silvio Munerotto, che, pur provenendo dal mondo della comunicazione e dell’impresa, si occupa ormai. 🔗 Leggi su Casertanews.it
