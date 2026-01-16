Una bandiera biancorossa | il Forlì annuncia il rinnovo di Davide Macrì

Il Forlì Calcio ha comunicato il rinnovo del contratto di Davide Macrì, che sarà in vigore fino al 30 giugno 2028. L’annuncio, pubblicato sui canali ufficiali della società di Viale Roma, conferma la volontà di proseguire il percorso insieme al giocatore, elemento importante della rosa. Questa scelta testimonia l’impegno del club nel consolidare la squadra e pianificare il futuro della stagione in corso.

