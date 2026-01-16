Una bandiera biancorossa | il Forlì annuncia il rinnovo di Davide Macrì
Il Forlì Calcio ha comunicato il rinnovo del contratto di Davide Macrì, che sarà in vigore fino al 30 giugno 2028. L’annuncio, pubblicato sui canali ufficiali della società di Viale Roma, conferma la volontà di proseguire il percorso insieme al giocatore, elemento importante della rosa. Questa scelta testimonia l’impegno del club nel consolidare la squadra e pianificare il futuro della stagione in corso.
Non solo mercato in entrata in casa Forlì Calcio, ma è tempo anche di rinnovi: la società di Viale Roma ha annunciato infatti, attraverso i propri canali, di aver trovato l’accordo per il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2028 con l’attaccante Davide Macrì.Il giocatore classe 1996 è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
