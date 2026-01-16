Un proiettile in testa e la fuga verso le Case Nuove | cresce l' ipotesi agguato contro Umberto Cella

Un colpo di arma da fuoco ha ferito il 29enne Umberto Cella in via Amerigo Vespucci, nei pressi del Loreto Mare. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza un possibile agguato, mentre Cella e un amico si trovavano in auto. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza nella zona e sulle motivazioni dietro l'episodio. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

È Umberto Cella il 29enne rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco esploso in via Amerigo Vespucci mentre si trovava in auto con un amico a pochi passi dal Loreto Mare. Il giovane, residente nella zona del Vasto-Arenaccia, risulta incensurato.La ricostruzione del raidSecondo quanto sta. Un drammatico episodio di sangue ha scosso la notte napoletana. Intorno alle 2:00 del 15 gennaio 2026, un giovane di 29 anni è giunto ferito al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini con un foro di proiettile alla testa. Il giovane è stato immediatam

