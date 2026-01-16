Un pezzo di cascata ghiacciata si stacca all’improvviso | turisti salvi per un soffio – Video

Durante una visita alla cascata di Valaste, in Estonia, un improvviso distacco di ghiaccio ha messo in pericolo alcuni turisti presenti sul luogo. La cascata, ghiacciata a causa delle basse temperature, ha ceduto in modo inatteso, creando un momento di forte tensione. Questo episodio evidenzia i rischi connessi alle condizioni climatiche estreme nelle aree naturali durante l’inverno.

Attimi di panico alla cascata di Valaste, in Estonia, ghiacciata a causa delle temperature fredde. Un pezzo della cascata si è staccato davanti a un gruppo di turisti. Fortunatamente tutti sono riusciti a rimanere illesi, salvandosi per un soffio. Dopo il crollo, le autorità hanno deciso di avvisare del pericolo con una apposita segnaletica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

