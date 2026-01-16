Un pezzo di cascata ghiacciata si stacca all’improvviso | turisti salvi per un soffio – Video
Durante una visita alla cascata di Valaste, in Estonia, un improvviso distacco di ghiaccio ha messo in pericolo alcuni turisti presenti sul luogo. La cascata, ghiacciata a causa delle basse temperature, ha ceduto in modo inatteso, creando un momento di forte tensione. Questo episodio evidenzia i rischi connessi alle condizioni climatiche estreme nelle aree naturali durante l’inverno.
Attimi di panico alla cascata di Valaste, in Estonia, ghiacciata a causa delle temperature fredde. Un pezzo della cascata si è staccato davanti a un gruppo di turisti. Fortunatamente tutti sono riusciti a rimanere illesi, salvandosi per un soffio. Dopo il crollo, le autorità hanno deciso di avvisare del pericolo con una apposita segnaletica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Firenze, si stacca un pezzo di soffitto della stazione. Calcinacci in strada, paura a Santa Maria Novella
Leggi anche: Stacca un pezzo d'orecchio al compagno con un morso: condannata anche in appello
Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge i turisti in Estonia: “Non mi arrampicherò più in un posto del genere” - Alle cascate di Valaste, in Estonia, un blocco di ghiaccio si è staccato dalla parete precipitando su decine di turisti ... fanpage.it
La cascata ghiacciata crolla, stalattiti piombano sulle famiglie - Una parete di ghiaccio congelata è crollata improvvisamente, alla cascata di Valaste, in Estonia, sfiorando famiglie di turisti accorse per ammirare il pa ... virgilio.it
Estonia, cascata ghiacciata di Valaste crolla sui turisti: momenti di panico. Il video - Momenti di grande paura in Estonia, dove un gruppo di turisti ha rischiato la vita a causa del crollo di un enorme blocco di ghiaccio dalla cascata ghiacciata di Valaste, nella contea di Ida- tg.la7.it
Arabesque Intrecci di colore, forme avvolgenti, pura unicità. Un anello pezzo unico dove la gemma centrale domina la scena e una cascata di gemme preziose avvolge la fascia in un tripudio cromatico. Arabesque è pensata per una donna di carattere, che sc - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.