Un oggetto colpisce la sua auto durante la marcia | lei scende ma le rubano la borsa

Durante la marcia, un veicolo è stato colpito da un oggetto lanciato dall’esterno. La donna, scesa per verificare, ha subito il furto della borsa. Questo episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione a eventuali segnali di pericolo durante la guida e di adottare misure di sicurezza per prevenire furti e danni alla propria auto.

Mentre era alla guida della sua auto ha avvertito un colpo sul mezzo e ha scoperto che il veicolo era stato colpito da un oggetto lanciato dall'esterno. La donna, una 70enne di San Felice Circeo, è stata quindi costretta ad arrestare la marcia e a scendere. Ma proprio in quel momento.

