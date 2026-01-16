Un nuovo Bonus per migliorare casa | fino a 200 euro puoi chiederli già adesso

È disponibile un nuovo bonus per migliorare la tua casa, con un importo fino a 200 euro. Questo incentivo, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mira a sostenere famiglie e imprese in Italia attraverso interventi di digitalizzazione e innovazione. Presentato nel 2025 dal Ministro Urso e dalla Ministra Calderone, il piano prevede uno stanziamento complessivo di 629 milioni di euro destinati a vari progetti di sviluppo tecnologico.

Il nuovo incentivo, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, punta ad aiutare famiglie e imprese su scala nazionale Presentato ufficialmente nell’aprile 2025 dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dalla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, il piano prevede uno stanziamento complessivo di 629 milioni di euro destinati a diversi progetti di digitalizzazione e innovazione tecnologica. Un bonus per una vasta platea di cittadini – (lopinionista.it) Importante novità è che l’incentivo non sarà vincolato a limiti ISEE, permettendo così a quasi tutti i cittadini italiani di usufruirne, indipendentemente dal reddito familiare, salvo eventuali aggiornamenti sui criteri di accesso che saranno definiti con la pubblicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

