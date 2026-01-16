Un milione di euro ai comuni ma non esistono L' emendamento alla legge di bilancio approvato è fake | bufera sulla Regione Sicilia

Recentemente circola la notizia di un presunto milione di euro destinato ai comuni siciliani, ma si tratta di un'informazione falsa. L'emendamento approvato alla legge di bilancio regionale, infatti, non esiste nella realtà. Questa vicenda ha sollevato polemiche e confusione, evidenziando l'importanza di verificare attentamente le fonti ufficiali prima di diffondere notizie sui fondi pubblici.

Un milione di euro di fondi pubblici per finanziare un emendamento connesso alla legge di bilancio regionale. Ma il testo approvato è una "supercazzola". Succede all'Assemblea regionale siciliana (Ars) durante la discussione in aula dei testi connessi alla manovra finanziaria da approvare. La Sicilia assegna un milione di euro a Comuni che non esistono: il caso dell'emendamento fasullo - L'assemblea regionale della Sicilia, con l'ultima legge di bilancio ha assegnato un milione di euro ai Comuni con "ambiti di coordinamento territoriale"

Un milione di euro ai Comuni “fantasma” e all’Ars passa l'emendamento - E così è stato: l’emendamento ha ottenuto il via libera in commissione, il parere dell’assessorato competente e infine l’approvazione dell’Aula. tp24.it

"Un milione a comuni che non esistono", Ismaele La Vardera smaschera l'Ars con un emendamento trappola - Ismaele La Vardera, attraverso un emendamento "trappola" dimostra come vengono distribuiti i fondi pubblici nella Regione Siciliana. castelvetranonews.it

ARS, approvato un emendamento "fake" da 1 milione di euro. L’inchiesta di Danilo Lupo - facebook.com facebook

L’emendamento fake: 1 milione di euro dall’ARS per… nulla! Giovedì #15Gennaio a @PiazzapulitaLA7 dalle 21.15 l’inchiesta di Danilo Lupo #piazzapulita x.com

