Un giornalista d' inchiesta a Palermo la presentazione del noir di Fabio Pilato
Sabato 17 gennaio alle 17:30 presso l’atelier di Valentina Costanzo in via Petrarca, Palermo, si terrà la presentazione del noir di Fabio Pilato, intitolato
Sabato 17 gennaio, alle ore 17,30, si inaugura il primo appuntamento letterario del 2026 dello spazio culturale dell'atelier di Valentina Costanzo di via Petrarca, 35 a Palermo, realizzato in collaborazione con la libreria Modus Vivendi, in occasione della presentazione del libro "Un giornalista d'inchiesta" del magistrato e scrittore Fabio Pilato, edito da Linea Edizioni. L'incontro sarà un dialogo a più voci tra letteratura e giustizia, grazie alla partecipazione della docente e scrittrice Francesca Maccani e del magistrato Anna Maria Picozzi, che affiancheranno Pilato nell’approfondimento delle tematiche civili, da una prospettiva femminile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
