Un elefante ha ucciso 22 persone in India | droni e forestali per cercare di fermarlo

16 gen 2026

In India, un elefante maschio con una zanna sola ha causato la morte di 22 persone e ferito altre 15. Le autorità sono impegnate nella ricerca dell'animale, mentre si intensifica il contrasto tra le attività umane e la presenza dei pachidermi nei territori condivisi. La situazione evidenzia le tensioni tra natura e sviluppo in aree densamente popolate.

In India un elefante maschio con una zanna sola ha ucciso 22 persone e ferito almeno altre 15. Le autorità lo cercano da giorni mentre cresce il conflitto tra attività umane e pachidermi nel paese. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

