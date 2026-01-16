Un elefante ha ucciso 22 persone in India | droni e forestali per cercare di fermarlo
In India, un elefante maschio con una zanna sola ha causato la morte di 22 persone e ferito altre 15. Le autorità sono impegnate nella ricerca dell'animale, mentre si intensifica il contrasto tra le attività umane e la presenza dei pachidermi nei territori condivisi. La situazione evidenzia le tensioni tra natura e sviluppo in aree densamente popolate.
