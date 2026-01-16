Un elefante ha ucciso 22 persone in India | droni e forestali per cercare di fermarlo

In India, un elefante maschio con una zanna sola ha causato la morte di 22 persone e ferito altre 15. Le autorità sono impegnate nella ricerca dell'animale, mentre si intensifica il contrasto tra le attività umane e la presenza dei pachidermi nei territori condivisi. La situazione evidenzia le tensioni tra natura e sviluppo in aree densamente popolate.

Nell’India orientale stanno cercando un elefante che ha ucciso più di 20 persone - È un maschio che si è allontanato dal suo branco, e non è semplice da rintracciare perché cambia spesso percorso ... ilpost.it

Caccia con uomini e droni all'elefante che ha ucciso 20 persone e ne ha ferite 15. È un maschio in calore, tra le vittime anche bambini e anziani - Rientrata la furia da testosterone, l'animale potrebbe essere tornato nel suo branco e non essere dunque più individuabile ... msn.com

Nell’India orientale stanno cercando un elefante che ha ucciso più di 20 persone x.com

Un elefante maschio in fase di musth sta creando allarme in diversi villaggi del Jharkhand, India. Questo periodo rende gli elefanti più aggressivi e imprevedibili. Dall’inizio di gennaio, l’animale è stato collegato a 20 decessi e 15 feriti. Le vittime sono soprattutt - facebook.com facebook

