Un docu-film su Sky Talenti al centro

Inside Marangoni, il docu-film prodotto da Sky, offre uno sguardo autentico sul percorso formativo degli studenti dell’Istituto Marangoni di Milano. Attraverso testimonianze e immagini, il film mette in luce il processo di crescita e sviluppo dei giovani talenti nel mondo della moda, evidenziando l’importanza di un’educazione pratica e mirata. Un’occasione per conoscere da vicino un ambiente innovativo e stimolante, dedicato alla formazione delle future figure di spicco del settore.

L’Istituto Marangoni Milano apre le porte del proprio mondo creativo con Inside Marangoni. Dove nascono i talenti, il docu-film prodotto da Sky che racconta da vicino il percorso formativo dei giovani protagonisti della moda di domani. In onda a partire da domani, il documentario offre uno sguardo autentico e coinvolgente sul processo che trasforma il talento in visione progettuale. Il film accompagna gli studenti in un viaggio intenso che attraversa ricerca, studio dei materiali, sperimentazione tecnologica e sviluppo creativo, fino a culminare nel Fashion Show della Milano Fashion Week di settembre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un docu-film su Sky. Talenti al centro Leggi anche: Benetton Formula: su Sky e NOW il docu-film che celebra trionfi e innovazioni della scuderia italiana Leggi anche: Al Sondrio Festival uno speciale docu-film su Antonio Cederna Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Un docu-film su Sky. Talenti al centro; Un anno senza Oliviero Toscani; Sky Arte: domani in prima visione “Inside Marangoni. Dove nascono i talenti”; THE LOST DREAM TEAM. Un docu-film su Sky. Talenti al centro - L’Istituto Marangoni Milano apre le porte del proprio mondo creativo con Inside Marangoni. msn.com

“Lunàdigas ovvero delle donne senza figli”, un docu-film che sfida i pregiudizi x.com

Carlo Nesti. . TIFOSI GRANATA, QUALCUNO STA PREPARANDO QUALCOSA, AD ESEMPIO, UN DOCU-FILM, COME PER LA JUVE 75-85, ANCHE PER I 50 ANNI DALLO SCUDETTO 76 DEL TORO SAREBBE SCANDALOSO NON PENSARCI! IO, CON I facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.