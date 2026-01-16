Un dissenso europeo e lo stato delle reazioni anti-Trump sulla Groenlandia

Un dissenso europeo si manifesta sulla questione groenlandese, in un contesto di tensioni tra Europa e Stati Uniti. Tra le reazioni autorevoli si distingue quella di Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington e figura di rilievo nel panorama politico. La sua posizione si inserisce nel quadro delle reazioni internazionali all’attenzione crescente sulla Groenlandia, evidenziando le diverse sensibilità e le dinamiche in atto tra le principali potenze.

Sulla crisi della Groenlandia tra Europa e Stati Uniti si segnala un dissenso autorevole. È quello di Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington che fino a poco tempo fa aveva un rapporto privilegiato con il premier Keir Starmer. Mandelson ha accusato i leader europei, compreso Starmer, di una reazione «isterica» al piano di Donald Trump di prendere il controllo della Groenlandia, sostenendo che senza hard power e hard cash continueranno a scivolare nell’irrilevanza nell’«era di Trump». Nei suoi primi commenti politici da quando lo scorso anno è stato rimosso dall’incarico di ambasciatore britannico a Washington, Lord Mandelson ha affermato che Trump ha ottenuto «in un solo giorno più di quanto la diplomazia ortodossa sia riuscita a ottenere nell’ultimo decennio», quando ha catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

