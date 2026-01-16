Un compleanno per due | Leka e Baioni vogliono festeggiare

Leka e Baioni, rispettivamente coach e vice della Vuelle, condividono un legame speciale nato dalla vicinanza delle loro date di nascita. Il 14 gennaio Leka ha compiuto 61 anni, mentre ieri Baioni ha festeggiato 50. Due traguardi che rappresentano un’occasione per riflettere sul percorso professionale e personale di due figure importanti nel mondo dello sport e dell’azienda.

Sono nati a un giorno di distanza l’uno dall’altro, il coach della Vuelle e il suo vice: Leka ha festeggiato 61 anni il 14 gennaio, mentre Baioni ha varcato ieri una soglia importante, quella dei 50 anni. Nati entrambi sotto il segno del Capricorno, notoriamente cocciuto ma gran lavoratore e determinato nel raggiungere i propri obiettivi. Chiaro che il regalo più gradito per Spiro e Giacomo sarebbe una bella vittoria contro Bergamo e crediamo che i giocatori faranno di tutto per rendere dolce la serata allo staff e al pubblico pesarese. Sarà ancora out Trucchetti ed è un vero peccato perché il giovane play stava dando una bella mano alla squadra, oltre a divertire i tifosi per la sua spavalderia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

