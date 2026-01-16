Un ciclone distrugge la casa di una famiglia in Sri Lanka | scatta la raccolta fondi

Un ciclone tropicale ha danneggiato gravemente la casa di Nisal, sua moglie e tre figli nel villaggio di Nawayalathenna, Sri Lanka. Per sostenere la famiglia in questo momento difficile, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe con l’obiettivo di raggiungere 20.000 euro. Ogni contributo può contribuire a ricostruire la loro vita e offrire un aiuto concreto in un periodo di grande bisogno.

Ventimila euro per aiutare una famiglia (Nisal, sua moglie e tre figli) dello Sri Lanka che vive nel villaggio di Nawayalathenna e che, a causa di un ciclone tropicale avvenuto lo scorso novembre, ha perso la propria abitazione: è questa la raccolta fondi avviata sulla piattaforma GoFundMe.

