Nel match tra Butez e Ramon, l’incontro si apre senza sussulti, con poche azioni degne di nota nel primo tempo. Butez si distingue per un tentativo di parata su rigore, mentre Ramon si mantiene in disparte, senza interventi significativi. La partita si conclude con la doppietta di Rabiot, senza ulteriori occasioni da segnalare. Un confronto privo di grandi emozioni e di momenti clou.

BUTEZ 5. Inoperoso nel primo tempo, prova a parare il rigore e non si oppone alla doppietta di Rabiot. VOJVODA 6,5. Gran primo tempo, con discese e cross continui, cala nella ripresa. RAMON 6. Si propone anche in attacco, spostato in fase difensiva sulla sinistra, non è efficace come il solito. KEMPF 6,5. Gran gol, poi durante la scivolata mancata che ha causato il rigore, s’infortuna e viene sostituito da Carlos. MORENO 7. E’ il Moreno dei fasti spagnoli, spinge e va vicino alla rete. PERRONE 6,5. Vince la battaglia con Modric, ma non serve alla causa. DA CUNHA 6. Sbaglia un gol clamoroso, e con ciò pregiudica un gran buon primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un anonimo Kuhn. Ramon non punge. Paz, show senza gol

Leggi anche: Como show a Lecce: Paz, Ramon e Douvikas firmano il 3-0

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, gol di Vlasic, sorpasso di Prati e Kilicsoy! Lecce Como 0-2, gol di Nico Paz e Ramon!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un anonimo Kuhn. Ramon non punge. Paz, show senza gol.

Un anonimo Kuhn. Ramon non punge. Paz, show senza gol - Inoperoso nel primo tempo, prova a parare il rigore e non si oppone alla doppietta di Rabiot. sport.quotidiano.net