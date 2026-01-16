Un 41enne violento picchia il padre e tenta di entrare in casa provocando ingenti danni | arrestato
I carabinieri di Riposto hanno arrestato un uomo di 41 anni, accusato di aver aggredito il padre e di aver causato danni alla proprietà durante un episodio di violenza familiare. L’intervento è stato necessario per gestire una situazione di grave tensione familiare, che ha portato all’arresto dell’individuo per tentata estorsione, maltrattamenti e violenza privata.
I carabinieri di Riposto sono intervenuti per una grave situazione di tensione familiare, arrestando un 41enne del posto per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e violenza privata nei confronti del padre, un pensionato di 73 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’anziano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
