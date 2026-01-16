Umami | il quinto gusto che l’Occidente ha mangiato per secoli senza riconoscerlo

L’umami, il quinto gusto riconosciuto ufficialmente solo nel XX secolo, è una qualità sensoriale presente in molti alimenti tradizionali. Questo sapore, spesso sottovalutato, è fondamentale per arricchire e bilanciare i piatti, conferendo loro profondità e complessità. Scoprire e valorizzare l’umami permette di comprendere meglio le caratteristiche degli ingredienti e di apprezzare appieno la cucina autentica, senza bisogno di sensazionalismi o artifici.

C’è un momento preciso in cui un piatto smette di essere semplicemente buono e diventa memorabile. Accade quando mordi una fetta di Parmigiano Reggiano di 36 mesi, quando assaggi un sugo di pomodoro cotto per ore, quando il primo cucchiaio di brodo di carne ti avvolge il palato con una pienezza che sembra non voler andare via. Quel momento ha un nome scientifico e una storia affascinante: si chiama umami, ed è il gusto che per decenni l’Occidente ha mangiato senza saperlo riconoscere. Nel 1908, il professore giapponese Kikunae Ikeda si trovava di fronte a un enigma culinario. Il brodo dashi, preparato dalla moglie con alghe kombu, possedeva una qualità gustativa che non rientrava in nessuna delle quattro categorie conosciute: non era dolce, né salato, né acido, né amaro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Umami: il quinto gusto che l’Occidente ha mangiato per secoli senza riconoscerlo Leggi anche: Umami, i segreti del quinto gusto: dove si trova e come lo riconosciamo Leggi anche: Tavola di Natale 2025: spesa stabile, ma l’inflazione ha mangiato un quinto del panettone La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Umami, il quinto gusto che rende i piatti più saporiti - Umami è uno dei cinque gusti fondamentali che i ricettori presenti sulla nostra lingua sono in grado di rilevare, insieme a dolce, salato, amaro e acido. vogue.it Umami, i segreti del quinto gusto: dove si trova e come lo riconosciamo - Per il Natale che si avvicina, così come per il cenone di Capodanno, in molti stanno pensando ad un sugo cotto per ore, capace di condire la pasta ripiena a meno. dilei.it Umami: il quinto gusto che nessuno conosce, ma che tutti assaggiamo ogni giorno - Tutti conosciamo i sapori che è in grado di riconoscere il nostro senso del gusto: dolce, amaro, salato, acido, ma pochi sanno che ne esiste anche un quinto. greenme.it Il miso di Riso Ricavato dal riso integrale e fermentato per due anni è perfetto per condire ed esaltare il sapore dei vostri piatti. Di cosa sa il Miso Di umami. Questa parola giapponese significa "delizioso" ed è il quinto gusto dopo il salato, dolce, amar - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.