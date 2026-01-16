Uganda leader opposizione Bobi Wine portato via con elicottero militare

Nella giornata di oggi, il leader dell'opposizione ugandese Bobi Wine è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato con un elicottero militare. L'evento ha attirato l'attenzione sull'attuale situazione politica in Uganda, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e sui diritti civili nel paese. La vicenda rappresenta un episodio significativo nel contesto delle tensioni tra governo e opposizione.

(Adnkronos) – Il leader dell'opposizione ugandese cè stato portato via dalla sua casa a bordo di un elicottero militare. Lo ha denunciato il suo partito, la National Unity Platform (Nup). "Un elicottero dell'esercito è atterrato nel complesso del presidente Bobi Wine e lo ha portato con la forza verso una destinazione sconosciuta", ha dichiarato il Nup sul suo account di X. La cattura di Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, è avvenuta dopo che lo stesso leader dell'opposizione aveva dichiarato che l'esercito aveva circondato la sua casa nel quartiere di Magere, alla periferia della capitale ugandese Kampala. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Elezioni presidenziali in Uganda, in migliaia al comizio del leader dell'opposizione Bobi Wine Leggi anche: Yoweri Museveni in testa alle presidenziali in Uganda, Bobi Wine ai domiciliari Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Elezioni presidenziali in Uganda, in migliaia al comizio del leader dell'opposizione Bobi Wine; Petrolio e Gen Z, in Uganda Bobi Wine tenta di spodestare l’eterno Museveni; Oggi si vota in Uganda, Museveni verso la settima rielezione; Uganda, le piazze si riempiono a sostegno dell’opposizione alla vigilia del voto. Uganda, leader opposizione Bobi Wine portato via con elicottero militare - Il leader dell'opposizione ugandese cè stato portato via dalla sua casa a bordo di un elicottero militare. adnkronos.com

