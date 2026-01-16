Udinese Inter Runjaic | Possiamo sorprendere una seconda volta Zaniolo out? Ci…

Alla vigilia della sfida tra Udinese e Inter, Kosta Runjaic ha commentato l’incontro, evidenziando le difficoltà della partita e la determinazione della squadra friulana. Con l'assenza di Zaniolo, il tecnico ha sottolineato la possibilità di sorprendere ancora una volta, mantenendo un approccio concentrato e rispettoso dell’avversario. La partita si disputerà domani alle 15:00, con l’obiettivo di offrire una prestazione corretta e competitiva.

Runjaic. Alla vigilia della sfida contro l’ Inter, in programma domani alle 15:00, Kosta Runjaic ha presentato il match in conferenza stampa, sottolineando la difficoltà dell’impegno ma anche la voglia dell’ Udinese di giocarsela fino in fondo. Il tecnico bianconero ha riconosciuto il valore dei nerazzurri: “ Da anni è una delle squadre più forti d’Italia, tutti conoscono i loro giocatori. Hanno grande qualità e stanno bene, ma possiamo sorprendere una seconda volta e non ci diamo per sconfitti “. Runjaic ha insistito soprattutto sugli aspetti mentali e tattici necessari per affrontare una gara di questo livello: “ Contro l’Inter servirà massima attenzione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Udinese-Lazio, Runjaic difende Zaniolo: “Scritte cavolate. Ecco la verità” Leggi anche: LIVE Alle 18.30 Juve-Udinese: Brambilla rilancia Openda, Runjaic conferma Zaniolo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. -Pisa | Kamara e Runjaic in conferenza stampa; Udinese – Runjaic perde il suo numero 10: Zaniolo si opera; Udinese-Pisa: Runjaic chiede la stessa intensità vista contro il Torino. Udinese, Runjaic: "Già sfidata l'Inter senza Zaniolo, paradossale manchi al ritorno ma è così" - L’Udinese sfida l’Inter senza Nicolò Zaniolo: all’andata non era ancora un giocatore bianconero, mentre domani salterà. tuttomercatoweb.com

