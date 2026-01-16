L’Inter torna in campo sabato 17 gennaio contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, nella 21ª giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming, offrendo ai tifosi un’opportunità di seguire l’evento attraverso diverse piattaforme. Di seguito le modalità di visione e le informazioni per seguire l’incontro in modo semplice e affidabile.

L’ Inter torna subito in campo. Sabato 17 gennaio i nerazzurri affrontano l’ Udinese al Bluenergy Stadium, gara valida per la 21ª giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 15:00. La squadra di Inzaghi arriva all’appuntamento dopo il successo di misura sul Lecce nel recupero di campionato, deciso nella ripresa. Segnali di continuità e classifica da difendere. L’Udinese, invece, ha avuto più giorni di preparazione e nell’ultimo turno ha chiuso sul 2-2 interno, confermando una fase di rendimento altalenante ma competitiva in casa. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Diretta disponibile su smart TV e in streaming su PC, smartphone e tablet. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Udinese-Inter in tv e streaming: dove vederla

