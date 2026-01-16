Ucraina Putin | Kiev capisca che vogliamo pace duratura per sicurezza di tutti

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto le credenziali di 34 nuovi ambasciatori, tra cui rappresentanti di Italia, Francia, Svezia e altri Paesi, in una cerimonia al Cremlino. Tra i temi discussi, la richiesta di Kiev di raggiungere una pace duratura per garantire la sicurezza di tutti. Questo evento si inserisce in un quadro di relazioni internazionali caratterizzato da tensioni e dialogo diplomatico.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto le credenziali di 34 nuovi ambasciatori in Russia, tra cui quelli di Francia, Italia, Norvegia, Svezia, Austria, Repubblica Ceca, Brasile, Egitto e Afghanistan, durante una cerimonia al Cremlino. Nel suo intervento, Putin ha sottolineato la necessità di garanzie sulla sicurezza di Mosca come presupposto per un possibile accordo di pace in Ucraina. “La sicurezza deve essere universale, uguale e indivisibile, e non può essere garantita per alcuni a scapito della sicurezza di altr i”, ha dichiarato. Il presidente russo ha aggiunto che la Russia punta a un futuro accordo in grado di assicurare una pace duratura e sostenibile, garantendo la sicurezza di tutte le parti coinvolte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Putin: "Kiev capisca che vogliamo pace duratura per sicurezza di tutti" Leggi anche: Ucraina: Mattarella, 'Italia e Ue saldamente al fianco di Kiev per pace equa, giusta e duratura' Leggi anche: Ucraina, la pace è lontana. Putin accusa Kiev: "Strage a Kherson”. Zelensky: “Non ci arrendiamo. Non vogliamo la fine del nostro Paese” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Zelensky sul sito del governo ucraino: I russi stanno preparando un nuvo massiccio attacco - L'Ambasciatrice americana all'ONU:Condanniamo i continui raid russi su infrastrutture energetiche; Le notizie di giovedì 15 gennaio sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina, Macron: Noi a portata di tiro di Mosca. Putin: Situazione peggiora; Nuova stangata Ue sul petrolio russo. Putin: “Le relazioni con l’Italia lasciano a desiderare”. Guerra Ucraina Russia, Putin: “Male i rapporti con Italia ma pronti a ripartire”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin: “Male i rapporti con Italia ma pronti a ripartire”. tg24.sky.it

Guerra Ucraina, Putin: «I rapporti con l'Italia e altri Paesi Ue lasciano a desiderare». Tajani: abbiamo solo difeso Kiev - «Lo stato attuale delle relazioni bilaterali» tra alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, e la Russia «lascia molto a desiderare». ilmattino.it

Ucraina: ok alla risoluzione su Kiev, tre parlamentari della Lega votano contro. Crosetto: 'Fiero degli aiuti, qualcuno si vergogna' - Si tratta di Rossano Sasso e Edoardo Ziello i quali hanno confermato la loro posizione al termine dell'Aula. ansa.it

UCRAINA | Putin striglia i Paesi europei e l'Italia: 'Rapporti ai minimi. Vanno ripristinati'. Tajani: 'Abbiamo solo difeso Kiev'. Trump sferza Zelensky: 'Rallenta la pace' #ANSA - facebook.com facebook

UCRAINA | Putin striglia i Paesi europei e l'Italia: 'Rapporti ai minimi. Vanno ripristinati'. Tajani: 'Abbiamo solo difeso Kiev'. Trump sferza Zelensky: 'Rallenta la pace' #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.