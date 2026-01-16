Ucraina la Russia si è impantanata | stop all’avanzata di Putin

Da quasi quattro anni, il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue con sviluppi complessi. Recentemente, l’avanzata delle forze russe si è arrestata, segnando una battuta d’arresto significativa nel corso della guerra. Questa situazione apre nuovi scenari e riflessioni sul futuro del conflitto e sulle possibilità di risoluzione. Di seguito, un aggiornamento sulle ultime evoluzioni della situazione in Ucraina.

(Adnkronos) –La Russia è impantanata in Ucraina. L'avanzata delle forze di Mosca, nella guerra in corso da quasi 4 anni, si è inceppata dopo l'accelerazione di fine 2025. Il quadro del conflitto è caratterizzato da un generale stallo, senza variazioni di rilievo lungo la linea del fronte al di là degli annunci quotidiani della Russia, che rivendica con regolarità la conquista di villaggi e città. Tra il primo e il 17 dicembre 2025, i soldati di Mosca hanno 'incrementato la propria presenza' in 276,44 km quadrati: la formula apparentemente ambigua fotografa la strategia spesso 'mordi e fuggi' degli invasori, che avanzano con operazioni di infiltrazione e assalti senza necessariamente consolidare il controllo del territorio. A delineare il nuovo quadro è l'Institute for the study of war (Isw), think tank americano che monitora quotidianamente la guerra.

Ucraina, Russia gela i negoziati: "Ruolo Europa non promette nulla di buono" - Si addensano nubi sui colloqui per un accordo di pace tra Russia e Ucraina e Mosca gela le aspettative. adnkronos.com

Prigioniero ucraino liberato: immunità a Russia per crimini di guerra "non può essere accettata" - Il giornalista ucraino e uno dei più importanti attivisti per i diritti umani del Paese, Maksym Butkevych, ha trascorso più di due anni in cattività russa. it.euronews.com

Su guerra in #Ucraina, #Crosetto alla #Camera: "Russia finge solo apertura". Maggioranza: "Necessario continuare a sostere Kiev". Opposizioni: "Governo diviso, evidenti le frizioni". Al #Tg2Rai ore 13,00 #15gennaio - facebook.com facebook

UCRAINA | Appello di Macron: "Siamo a portata di tiro dalla Russia, armiamoci". #ANSA x.com

