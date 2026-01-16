Ucciso un uomo fermato un 21enne

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto in un appartamento a Rozzano, nell'hinterland milanese. La polizia ha fermato un 21enne ritenuto coinvolto nell'episodio. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

7.45 Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso in un appartamento a Rozzano, nell'hinterland milanese. Sospettato di averlo accoltellato è un 21enne, che i Carabinieri hanno arrestato. Tutto è partito da una telefonata al 112, in cui si chiedeva aiuto per un giovane che minacciava di suicidarsi. Al loro arrivo, i militari hanno trovato il 21enne nell'abitazione a soqquadro. Sotto un mobile rovesciato c'era il corpo dell'anziano, ucciso con una coltellata alla gola.

L’uomo di Gravina era stato arrestato per aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo simulando un incidente stradale. La sua morte nel carcere di Bari il 22 ottobre 2024, nell’inchiesta sul suo assassinio c’è anche un tentato omicidio facebook

L'uomo fermato confessa di aver ucciso Aurora Livoli e gli abusi. Indagato, ha detto: "Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei" #ANSA x.com

