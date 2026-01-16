Ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano 21enne in stato di fermo per omicidio | la pista della droga

A Rozzano, un giovane di 21 anni è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Domenico Lorusso con una coltellata alla gola. Le indagini puntano a una possibile relazione con il traffico di droga. La polizia sta approfondendo le responsabilità e le circostanze dell’accaduto, al fine di fare luce su questa tragica vicenda.

Il 21enne accusato di aver ucciso con una coltellata alla gola Domenico Lorusso a Rozzano (Milano) si trova in stato di fermo per omicidio. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe legato alla compravendita di droga.

