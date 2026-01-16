Ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano 21enne fermato per omicidio | la pista della droga

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Rozzano, Milano, con l’accusa di aver ucciso Domenico Lorusso con una coltellata alla gola. Le indagini si concentrano sulla possibile connessione tra il delitto e il traffico di droga. La vittima è stata trovata senza vita in casa, mentre il sospettato si trova attualmente in stato di fermo.

Il 21enne accusato di aver ucciso con una coltellata alla gola Domenico Lorusso a Rozzano (Milano) si trova in stato di fermo per omicidio. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe legato alla compravendita di droga.

