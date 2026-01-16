Ubs sogna l’America mentre il Ceo Ermotti annuncia l’addio

Ubs affronta un periodo di cambiamenti significativi, con l’integrazione di Credit Suisse e l’espansione negli Stati Uniti. Nel frattempo, il CEO Sergio Ermotti ha annunciato il suo addio, segnando la fine del suo secondo mandato alla guida della banca. Fino al 2027, la strategia del gruppo sarà orientata a consolidare i nuovi asset e a definire il futuro dell’istituto in un contesto globale in evoluzione.

L'integrazione definitiva di Credit Suisse dopo l'acquisto iniziato nel 2023, l'espansione negli Stati Uniti, il confronto serrato con le autorità elvetiche e poi l'addio alla carica di Ceo di Ubs, la più remunerata tra i banchieri europei: da qui al 2027 l'agenda sarà fitta per Sergio Ermotti, che ha annunciato la fine del suo secondo ciclo alla guida della prima banca di Svizzera. Sergio Ermotti e la lunga leadership di Ubs. Dopo i nove anni in sella dal 2011 al 2020, altri quattro dal 2023 al prossimo anno completeranno il mandato del più longevo Ceo di Ubs, la cui parabola per due volte ha intercettato altrettanti momenti critici nella storia del gruppo.

