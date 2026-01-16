Ubriaco prende a pugni la vetrina di un negozio fino a infrangerla

Nel tardo pomeriggio di giovedì 15 gennaio 2026, una persona di origini guineane è stata denunciata dalla polizia per aver infranto una vetrina di un negozio, colpendo ripetutamente con i pugni. L’uomo, risultato anche in stato di ubriachezza manifesta, è stato accusato di estorsione aggravata. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e di applicare le sanzioni previste dalla legge.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 15 gennaio 2026 la polizia ha denunciato un 35enne di origini guineane per il reato di estorsione aggravata, sanzionandolo anche per ubriachezza manifesta. A chiedere l'intervento è stato un esercente di Sottoripa, che, poco prima, mentre si trovava all'interno del negozio, ha visto l'uomo colpire ripetutamente con i pugni la vetrina fino a infrangerla.

