Ubriachi investono ciclista si schiantano su una rotonda e aggrediscono gli agenti | in auto il figlio di 3 anni

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia sotto l’effetto di alcol ha causato un incidente investendo un ciclista, finendo contro una rotonda e aggredendo gli agenti intervenuti. A bordo dell’auto si trovava anche il figlio di 3 anni. L’episodio evidenzia i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza e le conseguenze che può comportare per tutte le persone coinvolte.

