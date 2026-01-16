Ubriachi investono ciclista si schiantano su una rotonda e aggrediscono gli agenti | in auto il figlio di 3 anni

Una coppia sotto l’effetto di alcol ha causato un incidente investendo un ciclista, finendo contro una rotonda e aggredendo gli agenti intervenuti. A bordo dell’auto si trovava anche il figlio di 3 anni. L’episodio evidenzia i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza e le conseguenze che può comportare per tutte le persone coinvolte.

