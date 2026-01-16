Tymoshenko | l’Ucraina è sotto un regime fascista
In Ucraina, si è avviato il processo contro l’ex Primo Ministro Yulia Tymoshenko, accusata di corruzione. La figura politica, nota per il suo ruolo nel paese, afferma che l’attuale governo rappresenta un regime fascista. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e giudiziarie che coinvolgono diverse forze all’interno della nazione.
In Ucraina è iniziato il processo contro l'ex Primo Ministro Yulia Tymoshenko, accusata di corruzione sul voto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Ucraina, perquisita l’ex premier Yulia Tymoshenko
Leggi anche: Corruzione Ucraina, indagine su Yulia Tymoshenko
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
L’Agenzia nazionale anticorruzione ucraina ha accusato il capo dell’opposizione Yulia Tymoshenko (segretario del partito Unione Pan-Ucraina) di aver pagato tangenti ai parlamentari ucraini in cambio di voti. Secondo gli inquirenti la donna avrebbe partecip - facebook.com facebook
C'E' UN ALTRO SCANDALO CORRUZIONE IN UCRAINA! - YULIA TYMOSHENKO, EX PREMIER E ICONA DELLA.. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.