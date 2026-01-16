Tymoshenko | l’Ucraina è sotto un regime fascista

Da imolaoggi.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina, si è avviato il processo contro l’ex Primo Ministro Yulia Tymoshenko, accusata di corruzione. La figura politica, nota per il suo ruolo nel paese, afferma che l’attuale governo rappresenta un regime fascista. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e giudiziarie che coinvolgono diverse forze all’interno della nazione.

In Ucraina è iniziato il processo contro l'ex Primo Ministro Yulia Tymoshenko, accusata di corruzione sul voto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

tymoshenko l8217ucraina 232 sotto un regime fascista

© Imolaoggi.it - Tymoshenko: “l’Ucraina è sotto un regime fascista”

Leggi anche: Ucraina, perquisita l’ex premier Yulia Tymoshenko

Leggi anche: Corruzione Ucraina, indagine su Yulia Tymoshenko

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.