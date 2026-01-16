Tuttosport – Mateta shock ma che imbarazzo Oliver! Chi è l’obiettivo Juve

Su JustCalcio.com vi presentiamo l’ultima novità di Tuttosport: il caso Mateta e le sue implicazioni per la Juventus. Analizziamo le caratteristiche tecniche e fisiche del giocatore, evidenziando le eventuali ricadute sul mercato e le strategie dei bianconeri. Un approfondimento per capire chi è l’obiettivo della Juventus e quali sono le potenziali conseguenze di questa vicenda.

2026-01-16 14:16:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Le caratteristiche tecniche e fisiche. Mateta è un centravanti moderno, completo e funzionale. Alto 192 centimetri, abbina una struttura fisica imponente a una buona qualità tecnica. Sa proteggere palla, far salire la squadra e lavorare per i compagni, ma è soprattutto letale negli ultimi metri. Il suo senso del gol e il killer instinct in area lo rendono un finalizzatore affidabile. È abile nel gioco aereo, ma sa anche attaccare la profondità e dialogare nello stretto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Mateta shock, ma che imbarazzo Oliver! Chi è l’obiettivo Juve Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Juve, ma chi hai comprato? Che flop i nuovi acquisti. In Champions ora è dura” Leggi anche: La rinascita di Mateta vale gol, Europa e Francia: chi è il nuovo obiettivo bianconero Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pagina 2 | "Paura di emorragia cerebrale": Mateta shock, ma che imbarazzo Oliver! Chi è l'obiettivo Juve - Le origini, il trofeo in faccia a Guardiola e quell'episodio che scatenò terrore mettendo in ridicolo l'arbitro che i tifosi ricor ... tuttosport.com

Tuttosport dà ormai quasi per certo l'addio di Vlahovic: "Ciao Dusan, scelto Mateta" Il procuratore del serbo è a caccia di un nuovo contratto, mentre i bianconeri continuano a lavorare per l'attaccante del Crystal Palace #Juve #Vlahovic #Mateta x.com

