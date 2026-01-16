Tuttosport riporta le dichiarazioni di Cesc Fabregas, intervenuto a Dazn, in merito alla recente sconfitta del Como contro il Milan per 3-1. Un commento che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, offrendo approfondimenti sulla partita e sulle impressioni dell’ex centrocampista. Una lettura utile per chi desidera conoscere i dettagli e le opinioni di uno dei protagonisti di questa sfida.

2026-01-16 00:38:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna del Como contro il Milan per 3-1. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: “ Non voglio commentare l’episodio del rigore, siete sicuramente più bravi di me a farlo. Abbiamo perso e dobbiamo migliorare già dalla prossima partita, provando a vincere. Il Milan individualmente è forte, noi abbiamo difetti come tutte le squadre. Faccio i complimenti al Milan, hanno fatto la loro partita e hanno vinto quindi hanno ragione loro “. Le parole di Fabregas. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Cosa devo dirgli oggi? 1-3, a voi piace tanto”

