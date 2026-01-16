Tutto pronto per la cicloescursione sulla futura Ciclovia del Carolino

Sabato 17 gennaio, “Fiab - Caserta in Bici” organizza una cicloescursione dedicata alla futura “Ciclovia del Carolino”. L’evento mira a sensibilizzare sull’importanza di questa infrastruttura, proposta dai Comuni di Valle di Maddaloni, Dugenta, Sant’Agata de’ Goti, Melizzano e Frasso Telesino, che trasformerà l’ex ferrovia Caserta-Benevento in un percorso ciclabile. Un’occasione per conoscere e valorizzare un progetto di mobilità

