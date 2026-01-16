tutto pronto per accogliere gli uffizi del carnevale

Gli Uffizi del Carnevale rappresentano una tradizione storica e radicata a San Giovanni Valdarno. Questa ricorrenza, molto sentita dalla comunità locale, si svolge ogni anno con attenzione e rispetto per le sue origini. L’appuntamento del Carnevale è un momento importante per mantenere viva una tradizione che unisce la comunità e valorizza il patrimonio culturale del territorio.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Tra le tradizioni più radicate e identitarie di San Giovanni Valdarno spiccano gli Uffizi di Carnevale, una ricorrenza antica e unica nel suo genere, profondamente sentita dalla comunità sangiovannese. L’evento, che accompagna la città nelle cinque domeniche che precedono il martedì grasso, rappresenta ogni anno un momento di partecipazione collettiva e di riscoperta delle proprie radici storiche, culturali e popolari. Il primo appuntamento è fissato per domenica 18 gennaio con l’Uffizio di Sant’Antonio. La manifestazione è stata presentata ufficialmente nel corso della conferenza stampa svoltasi questa mattina, alla presenza del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, di Antonella Morali e Silvia Viti per l’associazione Liberarte, di don Luigi Torniai, rettore della Basilica di Santa Maria delle Grazie, di Stefania Ducci e Enrico Casini presidente e segretario del Concerto comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

