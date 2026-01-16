Tutto l’arcobaleno

Nel nostro piccolo comune italiano, abbiamo vissuto principalmente relazioni monogame, ma ora stiamo considerando l’idea di aprirci a una nuova esperienza con un’altra coppia. Questo cambiamento rappresenta per noi un passo verso una maggiore apertura e comprensione delle nostre esigenze emotive e affettive, nel rispetto delle nostre decisioni e dei nostri valori. La riflessione su questa possibilità ci aiuta a conoscere meglio noi stessi e a comunicare in modo più sincero e consapevole.

Sono una persona genderqueer registrata femmina alla nascita (afab) di 45 anni. Posso dividere gli uomini etero cisgender con cui ho relazioni sentimentali in due categorie. Ci sono quelli che si godono il sesso, dando la priorità al piacere per sé e la partner, ma senza darci troppo peso. Sono quelli con cui in genere faccio sesso di frequente, in maniera sana e piacevole. Poi ci sono quelli con cui il sesso parte abbastanza bene finché, a un certo punto, mi comunicano che hanno bisogno di rapporti regolari, che non tollerano la mancanza di sesso, che l’astinenza li mette di malumore, che hanno già avuto storie senza sesso – bla bla bla – e questo diventa il tema centrale della relazione. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Tutto l’arcobaleno Leggi anche: Funerale di Viola Mazzotti, un addio pieno di dolore e tanti palloncini viola: “Il colore che tiene unito tutto l’arcobaleno” Leggi anche: "Corri verso l'arcobaleno" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L'Arcobaleno GEOLIER & ANUEL AA ARCOBALENO TRADUZIONE IN ITALIANO …. FUORI ORA L’ALBUM DI GEOLIER TUTTO È POSSIBILE … NAPOLI PORTO RICO … POSSIAMO DIRVI SOLO CHE É UNA BOMBA “È USCITO L’ALBUM, TUTTO È POSSIBIL - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.