Tutto è possibile testo e significato della canzone di Geolier con Pino Daniele
Geolier, ormai tra gli artisti napoletani più seguiti del momento, torna con un nuovo album: Tutto è possibile. Un quarto, attesissimo disco che contiene al suo interno una traccia particolarmente emozionante, quella che dà anche il titolo all’intero progetto. Il brano Tutto è possibile è infatti un feat con uno dei cantautori napoletani che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana: Pino Daniele. Ecco il testo e il significato della canzone. “Tutto è possibile”, significato del brano di Geolier e Pino Daniele. Quattro album per raccontare un percorso che parte dalle strade di Napoli e arriva a un successo nazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it
Geolier è diventato ricco.
Geolier - TUTTO È POSSIBILE feat. Pino Daniele (Lyric Video)
