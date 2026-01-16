Tutta l’informazione gratuita in un’unica app

Scarica un’app che ti offre tutte le notizie gratuite in un’unica piattaforma. In un contesto di rapido aggiornamento e continua evoluzione, è fondamentale disporre di strumenti affidabili e immediati per rimanere informati. La nostra applicazione ti permette di accedere facilmente a contenuti aggiornati, garantendo un’informazione completa, semplice e gratuita, ovunque tu sia.

In un mondo dove gli eventi si susseguono senza sosta e l'attualità si rinnova di minuto in minuto, informare significa essere rapidi, affidabili e facilmente raggiungibili. La credibilità delle fonti rappresenta il punto fermo in mezzo al flusso continuo di notizie e l'accessibilità ai contenuti rafforza il valore dell'informazione come bene comune e diritto universale. AGI - Agenzia Italia si è affermata come punto di riferimento nel panorama informativo nazionale, facendo propri questi tre principi. Nata a Roma nel 1950 per iniziativa di Giulio De Marzio e Walter Prosperetti e di proprietà di ENI dal 1965, propone sin dagli esordi un'offerta giornalistica ampia, puntuale e tempestiva, capace di seguire l'evoluzione del Paese e del mondo.

