Tutta IA la città

Da cms.ilmanifesto.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale sta influenzando vari aspetti della vita urbana, offrendo raccomandazioni personalizzate su bar, ristoranti, negozi e spazi pubblici. Questi sistemi consentono di scoprire nuove opportunità e migliorare l’esperienza in città. In questo contesto, l’uso di algoritmi e tecnologie AI sta diventando sempre più presente nel modo in cui viviamo e percepiamo gli spazi urbani.

Tra le cose che potrebbero cambiare a causa dell’intelligenza artificiale ci sono le città. Gli algoritmi che ci consigliano bar, ristoranti, locali, negozi ma anche parchi e luoghi di interesse. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

tutta ia la citt224

© Cms.ilmanifesto.it - Tutta IA la città

Leggi anche: Musei aperti per l’Epifania, ecco quali sono in tutta la Toscana: la guida città per città

Leggi anche: Polestar integra Google Gemini: l’assistente IA arriva su tutta la gamma elettrica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

TUTTA MIA LA CITTA' (Equipe84 - 1969)

Video TUTTA MIA LA CITTA' (Equipe84 - 1969)

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.