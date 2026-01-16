Tutta IA la città

L’intelligenza artificiale sta influenzando vari aspetti della vita urbana, offrendo raccomandazioni personalizzate su bar, ristoranti, negozi e spazi pubblici. Questi sistemi consentono di scoprire nuove opportunità e migliorare l’esperienza in città. In questo contesto, l’uso di algoritmi e tecnologie AI sta diventando sempre più presente nel modo in cui viviamo e percepiamo gli spazi urbani.

